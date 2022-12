Saldi invernali 2023 | date in tutte le Regioni

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Questo è periodo di regali di Natale e di sentire ripetutamente la domanda “Che fai a Capodanno?”: sono in molti, però, i consumatori che attendono un’altra novità, a inizio anno nuovo, ovvero l’inizio dei. La data di inizio è uguale praticamente perle(fatta una sola eccezione), mentre la data di fine differisce di Regione in Regione. Andiamo quindi a scoprire qual è il calendario dei, quali sono le nuove regole previste dall’Unione europea e a cosa bisogna prestare attenzione.: le regole L’Unione europea ha previsto nuove regole in merito ai: prima di tutto, sui prodotti in saldo dovrà essere indicato il prezzo ...

Partiranno giovedì 5 gennaio 2023 iin Toscana, un giorno prima dell'Epifania, e dureranno fino a sessanta giorni. La data di inizio delle vendite scontate sulla collezione invernale in tutto il territorio regionale è ...Alcuni mercati, come quello dei costumi da bagno o al contrario degli abiti, sono infatti ... L'estate è anche un ottimo momento per svuotare il magazzino : oltre all'occasione dei, può ...L’imprenditore veneto, attivo nella produzione di cappelli, ha messo sul piatto oltre 3,5 milioni per il restyling. Nel 2020 aveva acquistato Palazzo Krizia a Milano, destinato a breve a diventare un ...Stanno arrivando i saldi di questo inverno 2023 e come ogni anno, si inizia a fare il conto alla rovescia per l'arrivo degli sconti.