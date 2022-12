Putin | contro di noi aggressione economica senza precedenti Kiev teme offensiva invernale su larga scala

(Di giovedì 15 dicembre 2022) - Il presidente russo attacca l'occidente: 'C'era un piano per distruggere la nostra economia, ma per fortuna è fallito'. E definisce folle il tetto al prezzo del gas allo studio dell'Europa

Sky Tg24

...l'Ucraina sostenendo che computer di "Rockefeller - Rothschild" sarebbero stati nascosti sotto le macerie della centrale nucleare di Chernobyl, e che ora il presidente russo, Vladimir, "...- Il presidente russo attacca l'occidente: 'C'era un piano per distruggere la nostra economia, ma per fortuna è fallito'. E definisce folle il tetto al prezzo del gas allo studio dell'Europa Guerra Ucraina, Putin: da Occidente guerra economica contro la Russia Putin spera nell'inverno. All'orizzonte non c'è nessuna tregua di Natale, né tantomeno una pace all'orizzonte. Anzi, la Russia ammassa le truppe e le armi per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...