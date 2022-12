LIVE – Adana Dermirspor-Sampdoria 2-2 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutto pronto per la secondadellache sfiderà l’. Fischio d’inizio alle 15:30 di giovedì 15 dicembre. Dopo la vittoria di domenica contro il TS Galaxy, Stankovic vorrà provare questa volta i suoi ragazzi contro una squadra sulla carta più complicata, allenata dall’ex Montella, per avere conferme sul piano del gioco. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5Demirspor-2-2 (27? Yildiz, 33? Caputo, 36? Murillo, 90’+5? Inler) 90? + 5? – Gol del parreggio allo scadere!!!! L’Demirspor trova il gol del definitivo 2-2, rete dell’ex Napoli Gokhan Inler. Subito dopo arriva ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]DEMIRSPOR (TUR): Ozbir E. (Portiere), Akaydin S., Akbaba E., Akintola B., Guler S., Ndiaye B., Onyekuru H., Rodrigues K., Stambouli B., Svensson ...L'Alanyaspor, che prima della sosta aveva pareggiato a reti bianche contro l'Demispor, é terzo in classifica massimo campionato turco con 24 punti in quattordici partite, a - 5 dalla capolista ... LIVE - Adana Dermirspor-Sampdoria 1-2, amichevole 2022 (DIRETTA) La partita Adana Demispor - Sampdoria di Giovedì 15 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei blucerchiati ...Al New Adana Stadium, amichevole tra Adana e Sampdoria: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria fa visita all’Adana Demirspor in occasione della seconda amichevole in programma durante ...