Francia | anche Coman out per una sospetta influenza | ora si teme l’espansione dei contagi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella serata di ieri laha superato il Marocco nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 ed ha staccato il pass per la finale di domenica contro l’Argentina ma, in vista dell’ultimo atto, potrebbe esserci un allarme all’interno della rosa transalpina. La Nazionale guidata da Didier Deschamps, infatti, è preoccupata dall’epidemia dio altro che si è insinuata nel gruppo. Dopo aver colpito Upamecano e Rabiot, il malanno è stato accusatodae adesso si temono altria pochi giorni dalla finale. Secondo il commissario tecnico francese Deschamps il problema alla base potrebbe risiedere nell’aria condizionata: “Non siamo molto preoccupati per una possibile epidemia, sono casi di febbre causati dagli effetti dell’aria condizionata negli stadi e nei vari ambienti, ...

