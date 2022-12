Doninelli | “A Modena gara equilibrata | non avrei mai lasciato il Benevento”

Leggi su anteprima24

Una stagione e mezza ae una a. Andreanella rovente estate 2015 percorse la strada dal Sannio all'Emilia per una nuova avventura nel campionato serie B. Giunto in giallorosso nel mercato invernale dell'anno precedente, con la Strega collezionò 27 presenze e tre gol tra serie C e coppa Italia, perdendo i play off prima contro il Lecce e poi contro il Como. Successivamente l'ex centrocampista cosentino ha vestito col contagocce le maglie di Viterbese, Fermana, Siena e Renate, dicendo basta con il calcio giocato a soli 29 anni per problemi fisici e intraprendendo la carriera da agente. "Ma a quel tempo non sarei mai andato via da– ci tiene a precisare -, furono le circostanze a impormelo".A cosa fa riferimento?"Con la società avevamo intavolato un discorso ...