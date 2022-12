Asia D’Amato Ambassador di ‘Più Vita Sana con le Pause Attive’ | «Voglio far conoscere il mio sport»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per la prima volta, la campionessa europea e vice-campionessa di ginnastica artisticaesce dai suoi soliti panniivi per una buona causa. È lei l’di Piùcon leATTIVE, progetto realizzato dall’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento e da DNAConsulting con il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Verona. Un progetto che si concentra sui molteplici benefici delle active breaks nella routine quotidiana dei bambini: leattive servono, infatti, a intervallare qualsiasi attività sedentaria dei più piccoli (comprese le ore passate a scuola) e sono una metodica, già studiata e applicata a livello internazionale, che consente di ...

