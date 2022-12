Antonino Spinalbese fa una perfetta imitazione di Giaele

Libero Magazine

Leggi anche >conferma la sua uscita dal GF Vip: il motivo indigna il web Leggi anche > Chiara Ferragni, la sorella Francesca aggredita sui social: 'Cosa devi dimostrare Che hai ...Nella casa di Cinecittà ha rimesso piede Ginevra Lamborghini, in qualità di ospite. Nelle scorse oreche non ha mai nascosto di trovarsi molto bene con la cantante, è rimasto spiazzato da una rivelazione di Attilio Romita. Quest'ultimo ha fatto sapere al compagno di gioco qual è l'... Antonino Spinalbese lascia davvero il Gf Vip: la sua confessione L'ex concorrente del Gf Vip Ginevra Lamborghini è innamorata di Antonino Spinalbese Ecco che cosa ha ammesso lei stessa.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...