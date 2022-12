‘About Damn Time’ di Lizzo è il brano più ascoltato in radio nel 2022

(Di giovedì 15 dicembre 2022) EarOne ha fornito i dati relativi ai brani più trasmessi innel corso del, con periodo di riferimento che va dall’1 gennaio al 13 dicembre. Si tratta, dunque, di un’anticipazione delle classifiche generali dell’anno, che si basano sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audiencefonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editorie Auditel). Il documento EarOne Airplay Reportcon i dati definitivi verrà rilasciato nei primi giorni del 2023. Ma vediamo, per ora, chi si attesta ai vertici degli ascolti in. La Top100 EarOne Airplayè guidata da, il cuiAboutThing è il più trasmesso in questi dodici mesi. L’artista, tra ...

Sky Tg24

E ancora due canzoni arrivate in cima alle classifiche di tutto il mondo: " As It Was " di Harry Styles e "Time " di Lizzo . Corri sulle Instagram Stories di MTV Italia : ogni martedì, ...... il 2 marzo al Mediolanum Forum, con il suo album Special contenente i singoli Girls ethat ... Questo il tempo intercorso frae Mr. Morale & The Big Steppers , nuovo album del rapper Kendrick ... Lizzo: “La musica pop è razzista”