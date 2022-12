Qatargate | l' inchiesta è partita dai servizi segreti del Belgio e andava avanti da un anno

Potrebbe allargarsi presto l'sulle presunte tangenti dal Qatar che ha travolto il Parlamento europeo. Secondo le ..., nel mirino degli investigatori i viaggi dell'ex bersaniana ...L'della Sureté sarebbe iniziata nel 2021, secondo quanto riferiscono Le Soir e Knack, in collaborazione con cinque servizi segreti stranieri . Una volta scoperto il contante in casa di ...Ammonta a oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nelle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e di Eva Kaili nell’ambito… Leggi ...Secondo il quotidiano L'Echo una parte del denaro rinvenuto nelle abitazioni di Kaili e Panzeri è stato emesso in Belgio. Con questa informazione la Procura potrebbe individuare i conti bancari da cui ...