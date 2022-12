Proteste Iran | calciatore rischia la condanna a morte Il sindacato dei giocatori | “Scioccati e disgustati”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ilinternazionale dei calciatori si è detto “scioccato e disgustato” alla notizia della possibiledeliano Amir Nasr-Azadani, “dopo aver promosso i diritti delle donne e le libertà fondamentali nel suo paese”. in un comunicato, la Fifpro ha espresso solidarietà per ile ha chiesto la “rimozione immediata” della sua pena. Secondo le autoritàiane, il difensore 26enne è stato arrestato per aver preso parte a una ”sommossa armata” che a settembre ha portato alladi tre agenti nella città di Esfahan. Asadullah Jafari, a capo della magistratura nella città dell’centrale, ha dichiarato che Nasr-Azadani è stato accusato per disordini contro le autorità. Secondo quanto ...

... lo hanno reso noto le forze di polizia dell'in un comunicato. Le persone arrestate, che si ... Durante lein corso da tre mesi nel Paese, sono state inviate immagini e video ai social ......Alcuni membri di media occidentali che avevano ripreso immagini di "diverse situazioni" inli ... L'accusa è di aver inviato durante levideo e immagini sui social e alle tv dissidenti in ...Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato alcuni membri di media occidentali che avevano ripreso video e immagini di «diverse situazioni» in Iran e li avevano inviati alle loro redazioni: lo ...Non si placano le proteste in Iran. Al contrario, quella che era iniziata come una ribellione delle donne in seguito all’uccisione della giovane Mahsa Amini, colpevole di non aver indossato correttame ...