Manovra 2023 | Meloni | “Soddisfatti da giudizio Ue”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo particolarmentedelespresso dalla Commissione europea sulla legge di bilancio”. Così il presidente del Consiglio Giorgia, aggiungendo: “Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del governo italiano, sottolinea la solidità dellaeconomica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta. In questa direzione continueremo a lavorare nell’interesse dei cittadini italiani, delle famiglie e delle imprese”. L'articolo proviene da Italia Sera.

