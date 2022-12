J K Rowling sul suo nuovo progetto e le accuse di transfobia | “Non mi ritengo cancellata”

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) J.K.è stata recentemente intervistata dalla giornalista Suzanne Moore, l’autrice di Harry Potter ha parlato dellediche da anni la inseguono, frutto di alcune dichiarazioni che, a suo dire, sono state strumentalizzate. La scrittrice, ha parlato anche della cancel culture e ha annunciato una favore delle donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. I spoke to Suzanne Moore about feminism, filters and a new support centre for female survivors of sexual violence in Edinburgh and the Lothians.https://t.co/32JZurdOZm — J.K.(@jk) December 12, 2022 Suzanne Moore è una nota giornalista inglese, nel novembre del 2020, dopo una carriera ventennale ha lasciato The Guardian. “E’ stato interamente per mia ...