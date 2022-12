Ex Whirlpool | trasferimento a Zes Campania entro fine anno 

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildell’immobile daa ZESsarà perfezionatoladell’anno, per poi passare a inizio del prossimo anno all’individuazione del soggetto che si incarichi del progetto di reindustrializzazione”. Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm in un comunicato congiunto al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. “Confidiamo – sottolineano i sindacati – che il passaggio di proprietà del sito sia davvero compiutoil termine annunciato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

