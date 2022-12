Concorso DSGA | graduatorie di merito | vincitori più 20% idonei Diritto assunzione dopo scadenza

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto n. 146/2022, che disciplina i concorsi per diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (). Come si redigono lediconcorsuali e sino a quando si può essere assunti. L'articolo .

... lo stanziamento di 30 milioni di euro per la valorizzazione professionale dei, l'integrazione delle graduatorie delstraordinario bis, la deroga ai vincoli sulla mobilità del personale ...... gli organici di sostegno precarizzati, i nodi sui titoli esteri, l'allargamento delle graduatorie di merito e delstraordinario bis, la valorizzazione deie degli Ata, anche con buoni ...Sabato 10 dicembre la Commissione Bilancio della Camera avvierà il dibattito sulla Legge di Bilancio di fine 2023: tra le norme approvate dal Governo, ora da verificare a Montecitorio, c’è anche quell ...Tra gli emendamenti segnalati e portati al voto in quinta Commissione del Senato ve ne sono alcuni proposti anche da Anief: riguardano il contenzioso sull’anno di prova e il corso-concorso per dirigen ...