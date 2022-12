leggo.it

Una donna di 76 anni che soffre di una patologia alla vista , che l'ha resaall'età di 5 anni, è riuscità a recuperare sei decimi in un occhio, grazie a un intervento mai eseguito in Italia . E'...Andrej Fedechko È stata cresciuta come unadai tanti interessi: ha studiato sia recitazione ... dei piccoli quadretti disegnati da sua sorella e dalla sua migliore amica, sordo -, e un ... Cieca da bambina, recupera vista ad un occhio con la cornea artificiale: l'incredibile storia di Giancarla Un intervento chirurgico agli occhi che segna un enorme progresso delle possibilità terapeutiche della medicina nei confronti di pazienti affetti da cecità o gravi problemi alla ...L’iniziativa di TimVision ha l’obiettivo di abbattere le barriere per i bambini con disabilità visive e promuovere maggiore inclusività sulle ...