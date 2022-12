Traffico Roma del 13-12-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 13 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati all’ascolto Iniziamo da un incidente sulla A24L’Aquila tra Castel Madama e Tivoli procedendo versoal momento non sono segnalati code ma invitiamo la prudenza sul raccordo troviamoin coda in carreggiata esterna tra l’ostiense la diramazione diSud code a tratti in interna tra la Bufalotta e la Prenestina e poi tra la Cassia e la Salariaanche sulla tangenziale qui le file tra all’Olimpico e la Salaria In entrambe le direzioni verso il Foro Italico Code in uscita Stadio Olimpico Piazzale degli Eroi dove segnalato un incidente fortemente rallentato ildi via Trionfale darà a via Chiarugi maco.de anche in uscita tra i gemelli e il San Filippo Neri troviamo code nelle due direzioni ...

