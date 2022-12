Scambio con Bereszynski? Novità Napoli | l’ha detto l’agente di Zanoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Alessandro Moggi, agente del terzino destro delAlessandro Zanoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss per commentare le ultime voci di mercato che riguardano il suo assistito e ha parlato del rendimento del, ecco quanto evidenziato: Zanoli via dala gennaio? Parla“Di Lorenzo è il capitano, un calciatore di alto livello ed è difficile per un giovane poter guadagnare minuti. Ilsta andando così bene, normale che Spalletti voglia preservare tutto”. “Zanoli via a gennaio? Non parlo di mercato, ma posso dire che Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare”. Alessandro Zanoli Getty Image Moggi: “Un dirigente mi hache Zanoli può diventare un potenziale ...