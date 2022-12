Corriere dello Sport

Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka. E' il giorno in cui ricorre la morte del(che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sarà quello in cui si giocherà la finale dei Mondiali in Qatar. Un appuntamento ...Il 18 dicembre del 1990 la sua famiglia visse il dramma dell'omicidio deldi, assassinato dai ribelli serbi. L'omicidio si consumò davanti all'abitazione della famiglia, sulle ... Modric, il nonno assassinato e la finale dei Mondiali: l’incredibile coincidenza Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka Modric. E' il giorno in cui ricorre la morte del nonno (che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sa ...Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka Modric. E' il giorno in cui ricorre la morte del nonno (che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sa ...