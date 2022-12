Modena | tre donne sequestrate per una notte intera e violentate | otto uomini arrestati Cosa è successo

donne sono state sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da 8 uomini, che sono poi ... Secondo quanto reso noto dalla 'Gazzetta di' e riportato da 'La Repubblica', tutto è ...Sono state sequestrate per più di otto ore e violentate in un casolare a Novi, in provincia di. Ledonne vittime della violenza sono state salvate grazie all'intervento dei carabinieri che le hanno liberate arrestando otto pachistani. A rivelare la notizia è la Gazzetta di, ...Ad allertare le Forza dell'Ordine sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto le tre donne calarsi dalla finestra del casolare. Le vittime hanno raccontato ai Carabinieri di essere delle tu ...Tre donne sono state sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera e violentate da 8 uomini, che sono poi stati arrestati dai Carabinieri.