Milano | medico colpito alla testa con un machete

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Alle 10 circa di oggi, nel parcheggio del Policlinico San Donato, in provincia di, un uomo hauncon un. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, il gesto sarebbe scaturito da un litigio per questioni di viabilità. La vittima, in pericolo di vita, è stata subito trasportata all’ospedale San Raffaele per essere operata in neuro-chirurgia. I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una lite, scoppiata per un banale incidente stradale, che si trasforma in scena da film horror. È quanto accaduto stamani a, nel parcheggio del Policlinico San Donato , dove un74enne è stato colpito alla testa con un'arma da taglio, non è ancora chiaro se un machete o una accetta . L'aggressore avrebbe ...L'aggressione all'ospedale di San Donato Secondo le prime informazioni il, un chirurgo 74enne che ha mantenuto con l'ospedale un rapporto di consulenza, era uscito per spostare la macchina che ...MILANO - Un medico è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato, nell'hinterland milanese.