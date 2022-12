Meloni | «Pieno sostegno all' Ucraina | sull' energia dalla Ue risposta insoddisfacente e inattuabile»

'In Europa - prosegue- non bisogna limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire ... Il governo ribadisce ilappoggio a Kiev in tutte queste dimensioni. Piaccia o no a chi, per ..."Le nostre convinzioni non cambiano perché siamo passati dall'opposizione al governo", ha detto. "Il governo ribadisce il suosostegno a Kiev", perché in ballo "c'è il futuro dell'intera ...L'obiettivo di questo Governo è avere più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli altri Stati membri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenuta stamane nell'aula di Montecito ...Roma, 13 dic. (askanews) - 'L'Ue deve restare unita nel sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa. Anche su questo non abbiamo cambiato ...