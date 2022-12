Luca Onestini prende Nikita Pelizon per il collo | il web in rivolta

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Da parecchie settimane ormai, il popolo del web pare non apprezzare in modo particolare. In sostanza, molti utenti che seguono il Grande Fratello Vip 7, non amano il comportamento che il concorrente della casa ha con. Lei aveva dimostrato sincero interesse ma secondo il pubblicol’ha solo illusa continuamente. Lui, infatti, diceva di vederla solo come un’amica peccato però che passi tutto il tempo vicino a lei. Poche ore fa un gesto da parte di, proprio a, che non è piaciuto per niente. GF Vip 7, il gesto di: il vippone laper ilDopo la puntata che è andata in onda ieri ...