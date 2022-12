Le condizioni dell’amatissimo attore si aggravano | “Non parla più”

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’amatissimonon sta bene. Le suedi salute si. L’ultimo aggiornamento è veramente terribile. “Nonpiù e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Sembra che stia scivolando sempre più lontano”, ha rivelato una fonte a RadarOnline.com. La famiglia, che nel frattempo si è riunita attorno a lui, compresa l’ex compagna, prega per un miracolo di Natale. (Continua…) LEGGI ANCHE: Terribile lutto nella Tv: addio per sempre all’amatodi “Happy Days” LesiL’, super famoso e amatissimo dal pubblico, non sta bene. Già da un po’ di tempo soffre di afasia, malattia che genera la perdita della capacità di comporre o ...