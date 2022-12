Carlo Conti | sbuca la verità | il conduttore ha due sorelline

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unache ha lasciato tutti disorientati:ha due sorelle, finora rimaste segrete. Uno tra i conduttori maggiormente ricorrenti sul piccolo schermo,torna domenica 11 dicembre su Rai1 per presentare la versione natalizia, speciale Telethon, di Tale e Quale Show. In questo caso i concorrenti dovranno imitare artisti celebri, intonando canzoni specificamente dedicate alle festività. Come anticipato dal sito Biccy, di seguito si elenchino i nomi dei concorrenti che comporranno il cast: Francesca Alotta, Deborah Johnson, Valerio Scanu, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Paolocini, Jessica Morlacchi, Valentina Persia, Francesco Cicchella, Valeria Marini e Agostino Penna.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Inoltre ...