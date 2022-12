Calcio | Mondiali 2022 Didier Deschamps | “Loro avranno grande supporto | ma i tifosi non segnano”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si apre oggi il tabellone delle semifinali aidi Qatar. La manifestazione è ormai entrata nelle fasi decisive, con solo quattro squadre rimaste ancora in corsa. Si parte stasera con Argentina-Croazia, mentre domani sarà il momento di Francia-Marocco. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato il CT transalpino. Queste le sue parole: “Questa squadra ha un’organizzazione difensiva molto buona. Ma con questo non voglio ridurre la squadra marocchina a questo aspetto. Ha un sistema molto efficace, molto razionale, dove i giocatori si sentono bene, con calciatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male”. Il Marocco ha subito sin qui un solo gol (per giunta un autogol del difensore Nayef Aguerd), ma la Francia è la seconda squadra per numero di marcature: “Nel nostro gruppo si è ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiMelting pot Marocco: 13 sono nati in altre nazioni Dei 26 giocatori che compongono la rosa del Marocco, l'esatta metà è nata... fuori dal Marocco. Dal Belgio ...MAGIA IN QATAR "Solitamente non guardo le partite ma idisono una magia" la premessa. "Ilsa unire i popoli, i successi sportivi del Marocco sono stati un'occasione di ...Videomessaggio dell'attivista sociale Abderrahmane Amajou, oltre la semifinale contro la Francia in programma in Qatar ...Il Mondiale dal Qatar resterà per sempre negli annali come la prima rassegna iridata invernale e, allo stesso tempo, come il primo campionato del mondo in cui tutte le squadre si sono presentate ai bl ...