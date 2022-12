Belen Rodriguez mette in allarme i follower | “Io e Luna Marì non stiamo bene”

(Di martedì 13 dicembre 2022)fa spaventare icon un messaggio postato sui social. “Io eci siamo beccate una brutta influenza ecercando di tornare in sesto” scrive la showgirl nelle storie di Instagram. Isi mettono subito in, ma lei li rassicura prima condividendo un altro video in cui ringrazia tutti e poi mostrando anche la piccolina. Il post social – “Ciao a tutti, io eci siamo beccate una brutta influenza ecercando di tornare in sesto” ha scrittonel suo post social. Un messaggio non corredato da immagini che ha subito fatto allarmare i suoi oltre 10 milioni diche l’hanno inondata di messaggi ...

"Le Iene", questa sera alle 21.15 su Italia 1 l'ultima puntata dell'anno, condotta da Belène Teo Mammucari con gli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospite in studio la cantante Bianca Atzei. Nella puntata della scorsa settimana, la ginnasta Carlotta Ferlito, ...Non sono ore facili pere la sua piccola Luna Marì alle prese con l'influenza australiana Ieri la showgirl argentina ha postato un video in cui entrambe appaiano molto provate, ma fortunatamente in via di ...Sembra che possa saltare la presenza di Belen Rodriguez nella prossima puntata de Le Iene, programma che vede la showgirl argentina e Teo Mammucari al ...Anche Le Iene con la trasmissione di stasera in tv , martedì 13 dicembre , sono arrivate all'ultima puntata del 2022. Come sempre ...