(Di lunedì 12 dicembre 2022) Reti: 10’ Meccariello (S), 32’ Brunori (P): Alfonso (46’ Thiam), Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann, Valzania, Esposito, Murgia (71’ Zanellato), Celia, Rabbi (83’ Finotto), La Mantia (71’ Rauti). A disposizione: Tripaldelli, Proia, Varnier, Zuculini, Arena, Maistro, Tunjov. All. De Rossi: Pigliacelli, Sala, Gomes, Segre (76’ Saric), Brunori (85’ Soleri), Di Mariano (65’ Vido), Marconi, Stulac (65’ Broh), Nedelcearu, Valente, Bettella. A disposizione: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Damiani, Devetak, Mateju. All. Corini Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi Assistenti: Marco Bresmes di Bergamo – Fabio Schirru di Nichelino Quarto Ufficiale: Matteo Gariglio di Pinerolo VAR – AVAR: Alessandro Prontera di Bologna – Salvatore Longo di Paola Note: ammoniti Esposito, Peda, Rabbi (S), Nedelcearu, Brunori, Di Mariano, Gomes, Segre ...

...I rosa pareggiano anche contro lae non cambiano la loro situazione di classifica . Di questo e molto altro parleranno Guido Monastra , direttore di Stadionews e voce storica del, i ...I risultati della 17esima giornata Ascoli - Genoa 0 - 0, Bari - Modena 4 - 1, Benevento - Cittadella 1 - 0, Cagliari - Perugia 3 - 2, Como - Reggina 0 - 1, Frosinone - Pisa 0 - 0,1 - ... Spal-Palermo 1-1: gli Highlights - Video Palermo F.C. L'Ascoli di Cristian Bucchi è salito a 22 punti in classifica dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" nel match valevole per la diciassettesima giornata d'andata d ...L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul pari del Palermo contro la Spal. La Spal spreca, il Palermo s’accontenta per un pari che serve a poco. In avvio il Palermo sfiora il gol con Di Mariano ...