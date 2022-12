Sampdoria | l'assemblea può slittare al 19 | il motivo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una data cruciale, per il destino della, era quella del 14 dicembre quando il CdA ha convocato l'degli azionisti in...

L'dei soci dellapotrebbe slittare: dietro a questa indiscrezione dietro alla decisione ci sarebbe la cordata americana L'degli azionisti dellasembra destinata a ...1 Il prossimo 14 dicembre è in programma un appuntamento cruciale per il futuro della. Si riunirà infatti l'degli azionisti, e sarà una data fondamentale per capire i prossimi sviluppi del club. l'idea del Cda potrebbe essere quella di aprire ad una ...Novità sul fronte cessione per la Sampdoria, almeno secondo Tuttosport: Massimo Ferrero sarebbe contro l'ingresso di un socio esternoLa squadra di Stankovic vince 5-1 la prima amichevole contro i sudafricani del TS Galaxy: gol di Caputo e Quagliarella e tripletta di Gabbiadini. Ora una ...