Napoli | due giorni di riposo e due amichevoli importanti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ildi Luciano Spalletti riprenderà gli allenamenti mercoledì nel capoluogo campano. Poi Villarreal e Lille aspettano gli azzurri Sul sito del, si presenta il programma di lavoro della squadra, reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Crystal Palace: «Dopo il Winter Football Series ad Antalya, ilriprenderà gli allenamenti mercoledì pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno dueallo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20». L'articolo proviene da Calcio News 24.

