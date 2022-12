Mini - naja | Nardella a La Russa | ' Invece di insegnare ai giovani la guerra diamo loro un futuro'

Nardella critica l'idea militarista e reazionaria del presidente del Senato: "#LaRussa propone lavolontaria: "40 giorni in caserma per i giovani tra 18 e 25 anni che lo desiderano". Il tutto in cambio di punti a scuola o abbonando un esame all'università. Ma invece di insegnare loro a ...Torna l'idea di spingere i giovani al servizio militare, anche se volontario e ridotto a 40 giorni. Un vecchio pallino del presidente del Senato, che però non avrebbe avuto unadi cui ...Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore della campagna di Stefano Bonaccini per la corsa alla segreteria Pd critica Ignazio La Russa per la proposta della mini-naja ...Una mini naja volontaria. Ignazio La Russa, presidente del Senato, nel discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare i caduti, ha detto: “Ho predisposto, ma n ...