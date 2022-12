Iran | il boia uccide anche Majid Reza Rahnavard Aveva 23 anni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Inè stato impiccato il secondo manifestante,, condannato a morte il 23 novembre 2022 aver ucciso con arma da taglio due membri della forza paramilitare dei Basij, impiegata nella repressione delle manifestazioni anti-governative in corso nel Paese da metà settembre. A darne notizia l’agenzia di stampa della magistraturaiana, Mizan.23ed era un wrestler con una grande passione per i viaggi, secondo quanto si legge su Twitter. Gholam Ali Sadeghi, capo della magistratura locale, ha ringraziato la polizia e gli agenti di sicurezza subito dopo l’esecuzione “per avere stabilito l’ordine e la sicurezza ed essersi occupati di rivoltosi e delinquenti”. Secondo ...

