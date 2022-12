Giuseppe Pinelli | una morte senza verità

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Era il 12 dicembre 1969. La sera di ritorno a casa Silvia e Claudia, insieme a mamma Licia, trovarono i poliziotti in borghese intenti a perquisire la loro casa: gli uomini delle Forse dell’ordine avevano trovato i regali natalizi che i loro genitori avevano impacchettato e nascosto, pronti per essere messi sotto sotto l’albero. Scartati, i giochi finirono gettati a terra insieme a tutto quello che i militari trovavano nei cassetti. Quel pomeriggio era successo qualcosa di terribile, uno di quegli eventi destinati a segnare la storia dell’Italia del dopoguerra: alle 16:37 una bomba scoppiata nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana a Milano, aveva ucciso sedici persone, ferendone 88. La sera stessa il loro padre, il ferrovierevenne portato in questura, prelevato dal circolo ...