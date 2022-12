Calciomercato Torino | i granata su Parisi | ma l’Empoli dice no a gennaio

(Di lunedì 12 dicembre 2022), anche isulle tracce diperò non è disposta di cederlo nel mercato diIlsi iscrive alla corsa mercato per. La sfida alla Lazio è lanciata, ma, secondo quanto riportato dalla Sportmediaset, l’ostacolo potrebbe arrivare dal. i toscani infatti non sarebbero disposti a cedere il terzino nella finestra di mercato di, a differenza di quanto accaduto con iper Ricci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, anche i granata sulle tracce di Parisi: l'Empoli però non è disposta di cederlo nel mercato di gennaio Ilsi iscrive alla corsa mercato per Parisi. La sfida alla Lazio è ...Rabiot è destinato a lasciaree c'è il rischio per Allegri che questo accada già a gennaio perché il Newcastle ha alzato il pressing ed è pronto a presentare una ricca offerta, di quelle che ...Rabiot è destinato a lasciare Torino e c’è il rischio per Allegri che questo accada già a gennaio perché il Newcastle ha alzato il pressing ed è pronto a presentare una ricca offerta, di quelle che ...Adrien Rabiot è proprio lì, a metà strada. Tra un Max Allegri che lo ritiene fondamentale almeno per concludere la stagione nonostante il contratto in scadenza. E una Juve che in assenza di rinnovo pu ...