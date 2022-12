Algorand lancia il protocollo Cometa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il problema della liquidità rappresenta da sempre una sfida per i mercati digitali e per la stabilità della finanza decentralizzata. Per colmare questa lacuna,, proprietario del token ALGO e leader globale del comparto fintech, ha recentemente annunciato il lancio del. Il servizio dovrebbe consentire alla piattaforma di attirare liquidità sostenibile e a basso costo, con la massimizzazione dei guadagni in conto capitale, e con un generale aumento dell’efficienza delle operazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

