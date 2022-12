Albero di 17 metri in piazza a Castel di Sangro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'Aquila - Gran subbuglio sul mediterraneo nei prossimi giorni perché avremo a che fare con nuovi vortici ciclonici che nasceranno dall'interazione tra l'aria fredda in arrivo sull'Europa occidentale e le correnti umide e più miti delle nostre latitudini. L'ennesimo della serie è atteso domani martedì e quasi senza alcuna interruzione ne seguirà un altro mercoledì, infine giovedì ci raggiungerà un terzo vortice associato a un profondo ciclone sull'Atlantico. Tutte e tre le situazioni saranno foriere di piogge, temporali e nevicate. Nevicate che stante le temperature rigide potranno cadere fino a bassa quota o in piano al nord. Data la vicinanza tra loro dei peggioramenti, le pause soleggiate saranno brevi e poche quindi possiamo parlare tranquillamente di una settimana instabile/perturbata per gran parte delle nostre regioni. Adesso facciamo una panoramica generale del tempo fino a ...

