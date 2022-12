Volantino Comet e tutte le offerte per Natale | sconti fino al 24 dicembre 2022

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nella stessa giornata in cui Euronics lancia il Sottocosto di, un’altra catena di negozi italiana pensa ai consumatori del Belpaese con una iniziativa promozionale analoga: arriva il Sottocosto didi, con moltissimesu dispositivi d’elettronica, elettrodomestici e molto altro. Lediper ilAd esempio, osservando gli smartphone in offerta notiamo anzitutto i modelli OPPO Reno 6 Pro a 429 euro al posto di 799,99 euro e l’OPPO Find X5 a 549 euro anziché 999 euro, entrambi quasi a metà prezzo. In alternativa, si trovano lo Xiaomi Mi 11T Pro a 389 euro grazie a uno sconto del 44,4% e il low-cost Xiaomi Redmi Note 11S a 199 euro. Tra i top di gamma, infine, segnaliamo Samsung Galaxy S22 a 599 euro. Osserviamo dunque i migliori ...

A inizio mese abbiamo proposto nelle nostre pagine un TV Samsung OLED 4K in offerta dain occasione dell'iniziativa natalizia Xmas Days. Con ilprossimo alla conclusione, torniamo presso la detta catena di negozi per proporvi MacBook Pro e iPad Air in offerta . Avviamo ...Ildi Natale proposto da, denominato Xmas Days, include non soltanto lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900 euro , ma anche un ottimo TV Samsung OLED 4K a un prezzo ... Volantino di Natale Comet, Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto a meno di 900 euro Anche Comet è tra i migliori colossi nel mondo della tecnologia ad offrire soluzioni stratosferiche ma solo per questo mese ...In occasione del volantino natalizio Comet propone MacBook Pro e iPad Air in offerta, con tagli fino al 14% circa.