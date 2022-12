La Gazzetta dello Sport

Dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Portogallo, tutta la nazionale delsi scatena. Grande gioia per il traguardo della semifinale: sul pullman ...Clacson, fuochi d'artificio,e bandiere. Era iniziata così, sugli Champs - Élysées di Parigi, la festa dei tifosi del, qualificatosi per la semifinale dei Mondiali in Qatar, grazie al successo sul Portogallo . Erano ... Marocco, i canti sul pullman e la festa in hotel Domenica, 11 dicembre 2022 Home > aiTv > Marocco in semifinale, la festa dei siriani nel campo profughi Roma, 11 dic. (askanews) - Nel grande campo profughi di Barisha in Siria, gli sfollati siriani s ...20.000 tifosi si sono riversati sugli Champs-Élysées. In alcune vie della capitale francese ci sono stati scontri con le forze dell'ordine ...