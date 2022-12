Calciomercato.com

...di Lukaku e soprattutto di, tutt'altro che sicuro di un lungo futuro in nerazzurro, rendono questa carta nella mano di Inzaghi un jolly importante per la seconda parte di stagione . L'ne ...... André Onana e Joaquin, tutti e tre alla ricerca della migliore condizione per tornare in ...fratelli Inzaghi si ritroveranno anche in occasione dell'amichevole del 22 tra la Reggina e l', ... Inter, Correa ha sparato tutte le cartucce: ora c'è un problema all'orizzonte Infortunio Lukaku, l’attaccante belga ha regalato un sorriso a Simone Inzaghi. Le ultime sulle sue condizioni fisiche Tuttosport ha fornito ulteriori aggiornamenti sul ritorno post infortunio di Romel ...Si allenerà pure oggi che sarà giorno di riposo per gli altri. E ieri selfie, foto e sorrisi con i tifosi. Intanto problemi al polpaccio per Dumfries: 10 giorni di stop ...