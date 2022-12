Inchiesta Qatar | convalidati 4 arresti a Bruxelles | c' è anche Eva Kaili

(Di domenica 11 dicembre 2022) Leggi: vacanze da 100mila euro, una villa a Cervinia e un 'gigante' negli atti contro i Panzeri La procura federale non ha fornito nomi delle persone in custodia quando ha ...

13.50 Bruxelles,convalidato arresto Eva Kaili Convalidati dal giudice belga gli arresti per 4 persone fermate nell'ambito dell'sulle sospette tangenti dalall'Eurocamera. Tra quelli confermati, l'arresto della vicepresidente greca del Parlamento Ue Eva Kaili Quattro italiani sono in stato di fermo da venerdì: ......e collaboriamo nelle indagini" cosi la presidente del Parlamento Europeo Metsola rimarca le distanze dallasul sistema di tangenti degli emiri delnell'Europarlamento. Un...Nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera, la giustizia belga ha convalidato l'arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate. Tra di esse, secondo i medi ...Nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. Perquisita l'abitazione a Bruxelles dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella (ANSA) ...