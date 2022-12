Calcio | Mondiali 2022 Gareth Southgate | “Non potevamo dare di più | sono orgoglioso dei miei ragazzi”

DOHA (QATAR) - " Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore ". Così Luis Figo , ex stella delportoghese, critica senza mezzi termini le scelte tecniche del ct Fernando Santos che, nella sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale 2022 contro il sorprendente Marocco , ha deciso ...In Inghilterra invece il volto della sconfitta è quello di Harry Kane , che ha fallito undi rigore pesantissimo. E come sempre i media britannici si sono sbizzarriti, come ad esempio il Daily ...I Mondiali conquistano i telespettatori. Su Rai 1 la partita Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, è stata vista da 9.596.000 spettatori con il 45% di share, risultando di ...(Adnkronos) - Auditel a gonfie vele per i Mondiali 2022 di calcio su Rai1. La partita Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, è stata vista da 9.596.000 spettatori con il 45% di share, ...