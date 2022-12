Altre due condanne a morte Le piazze europee per l' Iran - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo l'attacco russo con droni iraniani, la città elocalità del distretto sono al buio: più ... è possibile che l'area resti senza corrente anche per- tre mesi, certamente per qualche ...11 dic 00:48 Melitopol, bombe ucraine contro centro ricreativo: morti e feriti Almenopersone sono state uccise e almenosono rimaste ferite nel bombardamento ucraino di un centro ... Altre due condanne a morte Le piazze europee per l’Iran Gabriel Martinelli non a caso, oltre al Milan, piace anche a diversi altri top club europei. I rossoneri dovranno vedersela con altre due rivali d’eccezione. Il Barcellona per esempio lo segue da ...Perché non c’è niente come lo sport e in particolare il calcio per abbattere le barriere, non solo razziali. Ieri Spezia era Casablanca, Fes, Rabat, Marrakech. E chissà che non possa esserlo anche ...