Solo e in lacrime | la fine più triste dell'era Ronaldo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Game over, in Qatar restanoleper il Portogallo. Quelle di Cristiano, in una sequenza di immagini iconica per il mondo...

...Ronaldo che al termine della partita è uscito dal campo subito dopo il fischio finale in. ... Il campione portoghese ha fatto il suo ingresso in campoa secondo tempo inoltrato. Sul finire ...L'uomo, che aveva48 anni , ha avuto un malore durante i quarti di finale, una versione che ... Eric, che è gay , ha detto tra leche crede che suo fratello, che era stato arrestato prima ...Le lacrime accomunano tanti fuoriclasse: è successo solo venerdì 9 dicembre anche a Neymar. Lui, seppur incoraggiato da Pelé, non sa se continuerà o meno col Brasile. Cristiano Ronaldo, invece, è ...Il difensore del Benfica ha spiegato il suo comportamento (molto criticato, sui social e non solo) con le provocazioni olandesi al ... con i croati che vanno a consolare i brasiliani in lacrime, il ...