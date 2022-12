Portogallo | Santos sceglie la via Ramos e Ronaldo va ancora in panchina

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il Ct del, Fernando, ha deciso di continuare a seguire l’onda dell’entusiasmo e anche per questo ha deciso di tenereinIl Ct del, Fernando, ha deciso di continuare a seguire l’onda dell’entusiasmo e anche per questo ha deciso di tenerein. Nessun problema con l’asso portoghese, che andrà a sedersiinanche contro il Marocco. Goncalodopo la tripletta vive sulla cresta dell’onda e dell’entusiasmo, anche per questo è impossibile da tenere fuori.sarà l’arma tattica in più a partita in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Ct del, Fernando, ha deciso di continuare a seguire l'onda dell'entusiasmo e anche per questo ha deciso di tenere ancora Ronaldo in panchina Il Ct del, Fernando, ha deciso ...Il ct delFernandoè stato costretto a difenderlo pubblicamente. E il suo 'lasciatelo in pace' dà la misura di come Cristiano Ronaldo sia diventato un vero e proprio caso ai Mondiali in Qatar. ...La sfida tra Portogallo e Marocco apre l'ultima giornata di quarti di finale in Qatar, i lusitani scelgono ancora Goncalo Ramos dall'inizio ...I nordafricani sono la grande sorpresa del Mondiale e, dopo aver eliminato la Spagna ai rigori negli ottavi, sognano un’altra impresa contro un Portogallo che Fernando Santos contro la Svizzera ha ...