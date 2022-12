Mondiali 2022 | Giroud manda la Francia in semifinale | Kane sbaglia un rigore

L'attaccante del Milan riporta avanti i Bleus al 78'. Pickford non può nulla: Inghilterra - Francia 1 - ...20.00 Argentina vs Croazia ARGENTINA - CROAZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.Dopo la vittoria sul Portogallo in Qatar i tifosi del Marocco scendono in piazza per festeggiare una storica prima semifinale ai Mondiali ...Le stesse scene si erano già viste il 1 dicembre, quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada, e cinque giorni dopo quando hanno eliminato la Spagna, guadagnandosi il passaggio agli ottavi dei ...