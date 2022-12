Messi | «L’arbitro Lahoz non è all’altezza | la Fifa dovrebbe intervenire»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ieri l’Argentina di Lionelha vinto i quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l’Olanda. Affronterà la Croazia in semifinale. Nel post partita, la Pulce ha parlato alla stampa, contestando anche l’arbitraggio del match.ha definitoun direttore di gara nondi una partita come un quarto di finale del Mondiale. Ha dichiarato che lasul punto e anche che prima della partita l’Argentina aveva paura del direttore di gara, perché era già noto alla squadra per altri episodi. «Tanta felicità. Dovevamo soffrire, ma ce l’abbiamo fatta. E’ qualcosa di impressionante. L’Argentina è tra le quattro migliori al mondo perché dimostra di saper giocare ogni partita con la stessa voglia e la stessa ...