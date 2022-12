Atalanta | ancora Scalvini | 'Spero che il 2023 sia ancora meglio'

... e nonostante i 17 gol segnati da Paolo in stagione, la sconfitta con l'all'ultima ... ma poco dopo la Lega decide che i tempi non sonomaturi e obbliga il club a fare marcia indietro, ...... Borna Sosa è un giocatore che ha già dimostrato quello che vale, Doig (classe 2002 del Verona) è un profilo interessante ma ha la metà dei minuti di Ruggeri in A (496' contro 992') ed èun'...Dopo quattro anni l’Atalanta torna a giocare, ma a perdere (è la 9^ volta dal 1992), il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti alla sua 25esima edizione. E dopo 2.316 giorni lo fa sempre ai rigori, fermat ...La passione per la Dea di Sergio Monfort, residente in Catalogna: “L’ho vista penultima in classifica, così è diventata la mia squadra del cuore” ...