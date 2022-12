Alessandra Matteuzzi uccisa dall’ex | gli insulti dopo la morte | «Se si vestiva così…»

(Di sabato 10 dicembre 2022)è statail 23 agosto a Bologna dal suo ex. Giovanni Padovani, calciatore, era stato denunciato per stalking. Ma l’inchiesta era stata rimandata per le ferie dei testimoni.aveva raccontato di avere paura di ritrovarselo fuori casa. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva accusato le istituzioni di lentezza nell’intervento. Oggi si torna a parlare di lei perché la sua famiglia ha presentato una denuncia nei confronti di 25 haters che hanno accusatodi essere «troppo disinvolta» e hanno sostenuto che le sia «andata a cercare». L’avvocata Chiara Rinaldi, che ha materialmente presentato le denunce per conto della famiglia, spiega: «Parliamo di una donna alla quale è stato sfondato il cranio e sfasciato il viso. Eppure si è arrivati a dire che se l’è ...

