' Ucciso a colpi di spada' | esame sul cranio svela un ' cold case' di epoca medievale

(Di venerdì 9 dicembre 2022)di. Uno studio , pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'Journal of Archaeological Science: Reports', ha analizzato ildi un uomo morto in...

Toscana Media News

di spada . Uno studio , pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'Journal of Archaeological Science: Reports', ha analizzato il cranio di un uomo morto in epoca medievale ...Venivadai neofascisti lo studente socialista Walter Rossi all'Università "La Sapienza" di ... L'insieme di questi eventi stava per preannunciare anni ricchi didi scena. Gotor ha poi ... Ucciso a colpi di spada, risolto cold case dal Medioevo VARESE: Maschio, 20 anni, il suo corpo era stato trovato in un cimitero del Varesotto. Anche antropologi toscani per ricostruire l'omicidio ...Il «cold case» è venuto alla luce durante gli scavi ai sepolcri della chiesa di San Biagio, dove è al lavoro un team di antropologi dell’Università degli studi dell’Insubria ...