Ubriaco va contromano in autostrada per 16 km con cinque gallerie | patente ritirata e maximulta

Una vicenda che ha quasi dell'incredibile. Un austriaco,, ha imboccato l'autostrada, e l'ha percorsa per 16 chilometri, comprese cinque gallerie: solo a quel punto, dopo aver sfiorato più volte il frontale con le auto che viaggiavano ...vain autostrada per 16 km (con cinque gallerie): scatta la maximulta Enorme frana sulla Lecco - Ballabio La frana potrebbe essere stata determinata dalla pioggia che da stamane si ...Paura in Lombardia sulla statale 36 Lecco-Ballabio, all'ingresso della galleria Giulia, dove è stata registrata una frana «con distacco ...Una vicenda che ha quasi dell'incredibile. Un austriaco, ubriaco, ha imboccato l'autostrada contromano, e l'ha percorsa per 16 chilometri, comprese cinque gallerie: solo a quel ...