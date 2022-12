Ospedale di Putignano | volevano regolare l’accesso | aggredite due infermiere Solidarietà Asl Bari ed assessore regionale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Massimae vicinanza, umana e professionale, alle duein un reparto di degenza dell’di. La Direzione strategica della ASLè al fianco delle dipendentifisicamente e verbalmente sul posto di lavoro nei giorni scorsi, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere richiedendo a parenti di una degente il rispetto di alcune basilari regole di accesso nella struttura ospedaliera, peraltro poste a tutela dei degenti stessi e dell’ordinato e sicuro svolgimento delle attività di assistenza. Un grave episodio, per il quale le dirette interessate sporgeranno denuncia all’Autorità di competenza e su cui la direzione della ASL, ...

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Massima solidarietà e vicinanza, umana e professionale, alle due infermiere aggredite in un reparto di degenza dell'di. La Direzione strategica della ASL Bari è al fianco delle dipendenti aggredite fisicamente e verbalmente sul posto di lavoro nei giorni scorsi, semplicemente per aver compiuto il ...Due infermiere dell'Asl di Bari sono state insultate e aggredite con calci, pugni e schiaffi dai parenti di una donna ricoverata nell'di, nel Barese. Lo comunica l'Asl Bari esprimendo "massima solidarietà e vicinanza, umana e professionale" alle due dipendenti. Le due infermiere sarebbero state aggredite per aver ...Sono state aggredite con calci e pugni oltre ad essere insultate pesantemente dai familiari di una donna ricoverata.Due infermiere aggredite all’interno di un reparto dell'Ospedale di Putignano Putignano - Bari – Sarebbero state adirittura malmenate, per aver chiesto ai familiari di una degente di non accedere in s ...